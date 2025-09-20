مدیر عامل صندوق اعتباری هنر مطرح کرد؛
آذربایجان شرقی در فرهنگ و هنر ایران میدرخشد
مدیر عامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به نقش بیبدیل آذربایجان شرقی در عرصههای فرهنگی کشور گفت: نام تبریز و این خطه در بسیاری از عرصههای فرهنگی و هنری ایران میدرخشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سید مجید پوراحمدی در آیین نکوداشت پنجاه هنرمند پیشکسوت آذربایجان شرقی با بیان سخنانی از نقش بیبدیل هنرمندان این خطه در اعتلای فرهنگ و هنر ایران اسلامی تقدیر کرد.
وی حضور در این مراسم را فرصتی ارزشمند برای تجلیل از کسانی دانست که سالهای عمر خویش را صرف آموزش، پرورش و ارتقای فرهنگ و هنر کشور کردهاند.
پوراحمدی افزود: تبریز و آذربایجان شرقی در بسیاری از عرصههای فرهنگی و هنری ایران میدرخشد و کثرت پیشکسوتان هنری در این استان گواه روشنی بر این ادعا است.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر نگاه فرهنگی ویژه استاندار و مدیران استانی را قابل تقدیر خواند و ابراز امیدواری کرد که این منطقه روزبهروز درخشش بیشتری در عرصه فرهنگ و هنر کشور داشته باشد.
وی با اشاره به ظرفیت بالای هنری استان نسبت به میانگین کشوری این امر را فرصتی بزرگ برای فرهنگ کشور دانست و افزود: امیدواریم با تداوم حمایتها جوانان هنرمند این خطه نیز در آینده نزدیک بدرخشند.
پوراحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار هنرمندان بهرهمند از خدمات صندوق اعتباری هنر اشاره کرد و گفت: خوشبختانه بیش از ۴۸۰۰ هنرمند از رشتههای مختلف فرهنگی و هنری در استان از خدمات این صندوق بهرهمند هستند که از این تعداد بیش از ۲۵۰۰ نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و بیش از ۱۵۰۰ نفر نیز از خدمات بیمه درمان برخوردارند.
وی از تخصیص بیش از ۶۴ میلیارد تومان برای حمایت از اهالی فرهنگ و هنر استان طی امسال خبر داد و افزود: این اعتبار به لطف خدا و با حمایتهای دولت و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تخصیص یافته و امیدواریم روند حمایتها روزبهروز گسترش یابد.