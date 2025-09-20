۶ مصدوم بر اثر تصادف دو دستگاه خودرو
تصادف ۲ دستگاه خودرو سواری در آزاد راه کرج - قزوین ۶ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، رییس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز گفت: این حادثه امشب بین یک دستگاه خودرو پژو پارس و یک دستگاه رانا در آزاد راه کرج - قزوین در محدوده شهرستان ساوجبلاغ رخ داد.
مهدوی ادامه داد: در این حادثه چهار زن، ۲ کودک و یک مرد مصدوم شدند که پنج نفر از مصدومان به علت شدت جراحات به بیمارستان امام جعفر صادق (ع) شهر هشتگرد انتقال یافتند.
وی گفت: یک نفر از مصدومان به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شد.