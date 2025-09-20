به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، رییس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز گفت: این حادثه امشب بین یک دستگاه خودرو پژو پارس و یک دستگاه رانا در آزاد راه کرج - قزوین در محدوده شهرستان ساوجبلاغ رخ داد.

مهدوی ادامه داد: در این حادثه چهار زن، ۲ کودک و یک مرد مصدوم شدند که پنج نفر از مصدومان به علت شدت جراحات به بیمارستان امام جعفر صادق (ع) شهر هشتگرد انتقال یافتند.

وی گفت: یک نفر از مصدومان به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شد.