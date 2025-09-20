پرداخت کمک هزینه به مادران
کمکهزینهای برای خرید ملزومات کودک از سال ۱۴۰۵ به حساب مادران واریز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در نشست تخصصی با بانوان مدیر مازندران در ساری، با اشاره به پیشنویس اصلاح قانون حق عائلهمندی، از پیگیری جدی دولت برای تصویب آن در مجلس خبر داد.
دکتر زهرا بهروزآذر از تدوین بسته مادرانه برای حمایت از خانوادهها خبر داد و افزود: از سال ۱۴۰۵ کمکهزینهای برای خرید ملزومات کودک به حساب مادران از فرزند اول به بعد واریز خواهد شد.
او با تأکید بر نقش کلیدی زنان در توسعه کشور گفت: برای رسیدن به قلههای پیشرفت، ایران نیازمند دو بال توانمند زنان و مردان است و این مسیر بدون حضور فعال بانوان کامل نخواهد شد.
وی با اشاره به حضور۷۹ بانوی نخبه در مدیریت استان مازندران، این اقدام را نماد شایستهسالاری و اعتماد دولت به توانمندی زنان دانست و افزود: زنان همواره در کنار مردان در انقلاب، دفاع مقدس، و عرصههای اجتماعی و اقتصادی نقشآفرینی کردهاند.
در این نشست، موضوعاتی، چون حق عائلهمندی، انعطافپذیری شغلی، کاهش ساعت کاری بانوان، آسیبهای اجتماعی، چالشهای جمعیتی و اشتغال زنان مورد بررسی قرار گرفت.
معاون رئیسجمهور از انتخاب استان مازندران و شهر ساری به عنوان پایلوت اشتغال زنان، بهویژه زنان سرپرست خانوار خبر داد و گفت: هدف ما افزایش سهم زنان در شرکتهای دانشبنیان و کسبوکارهای خانگی است.
دکتر زهرا بهروزآذر با تأکید بر تفویض اختیارات به استانداران، از بانوان استان خواست با تشکیل کارگروههای تخصصی، راهحلهای بومی برای مسائل اجتماعی ارائه دهند و افزود: ما در تهران کنار شما هستیم تا موانع قانونی و اجرایی را برطرف کنیم.