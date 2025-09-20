پخش زنده
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان از ورود تودههای گردوغبار به آسمان استان و کاهش کیفیت هوا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، کژال حبیب زاده اظهار کرد: کیفیت هوای تمام شهرهای استان در وضعیت خطرناک قراردارد.
وی ادامه داد: بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، ورود ریزگردها به آسمان استان روند افزایشی خواهد داشت و این وضعیت تا روز یکشنبه تداوم پیدا می کند.
حبیب زاده به شهروندان توصیه کرد: در صورت تداوم این شرایط، مردم از ترددهای غیرضروری در فضای عمومی خودداری کنند. شهروندان، به ویژه گروههای حساس شامل سالمندان، کودکان و افراد مبتلا به بیماریهای تنفسی، در صورت خروج از منزل حتماً از ماسکهای استاندارد استفاده کنند.
بر اساس شاخصهای سنجش کیفیت هوا، اگر شاخص کیفیت هوا کمتر از ۵۰ باشد، هوا پاک، بین ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و بیشتر از ۳۰۱ خطرناک تلقی میشود.