معاون وزیر خارجه ایران در گفتوگو با رسانه لبنانی و ضمن انتقاد از رویکرد اروپاییها در قبال برجام، تاکید کرد که پنجره دیپلماسی همچنان باز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «سعید خطیبزاده» معاون وزیر امور خارجه ایران روز جمعه با هشدار به تروئیکای اروپایی عضو برجام تأکید کرد: «تروئیکا با اقدامات خود بهانهای برای تشدید تنش فراهم میکند و این سه کشور باید جانب احتیاط را رعایت کنند.»
خطیبزاده که با المیادین گفتوگو میکرد، در عین حال افزود: «پنجره دیپلماسی همچنان باز است و دیپلماسی همواره موثرتر خواهد بود.»
این درحالی است که شورای امنیت سازمان ملل شامگاه جمعه به قطعنامه تمدید لغو تحریمهای ایران رای منفی داد.
به این ترتیب و در صورت عدم توافق دیپلماتیک، تحریمهای سازمان ملل متحد علیه ایران در تاریخ ۲۸ سپتامبر باز خواهد گشت؛ تحریمهایی که به گفته مقامات ایرانی جنبه روانی آن بسیار بیشتر از جنبه اقتصادی آن است.
«کاظم غریبآبادی» معاون وزیر خارجه ایران نیز شامگاه جمعه و در پاسخ به این سؤال که «آیا در یک هفته باقیمانده دیپلماسیها و رایزنیها ادامه خواهد داشت؟»، گفت: تعامل و دیپلماسی هیچوقت بسته نیست، حتی در شرایطی که وضعیت اینگونه است و تعاملات دیپلماتیک ظرف روزهای آتی با طرفهای مختلف ادامه پیدا میکند.
خطیبزاده امروز در جمع خبرنگاران در ژنو گفته بود: اقدام اروپاییها درباره سانپبک دارای انگیزه و جهتگیری سیاسی است. آنها با تلاش برای سوءاستفاده از سازوکار پیشبینیشده در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مرتکب اشتباهی در چند سطح مختلف شدهاند.
او تاکید کرد: اگر اروپاییها در این مسیر پیش بروند، سطح غیرقابل پیشبینی بودن اوضاع را به بالاترین حد ممکن خواهند رساند و مسؤول هرگونه مخاطره احتمالی در آینده خواهند بود.
معاون وزیر امور خارجه ایران گفت: دسترسی آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تاسیسات هستهای ایران تنها پس از حلوفصل تنشهای کنونی امکانپذیر است؛ حملات به تاسیسات هستهای ایران واقعیات را تغییر داده است.