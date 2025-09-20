به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، اهالی روستای دوآب در شهرستان مارگون از نداشتن راه ارتباطی مناسب گلایه‌مند هستند و خواهان تعیین تکلیف جاده این روستا توسط مسئولان شهرستانی و استانی شدند.

رمضان الیاسی پور از اهالی روستای دوآب گفت: این روستا حدود ۲۰ خانوار دارد که درآمد اصلی مردم آن باغداری و دامداری است و به خاطر نبود راه ارتباطی مناسب به مرکز شهرستان مشکلات فراوانی را برای اهالی خصوصاً در فصل پاییز و زمستان به وجود می‌آورد به نحوی که اهالی این روستا را به فکر مهاجرت انداخته است.

ایرج رحمانی یکی دیگر اهالی از این روستا گفت: مشکل اصلی راه خاکی این روستا نداشتن پل ارتباطی بر روی دره‌ای است که از وسط روستا می‌گذرد به‌طوری‌که با شروع فصل بارندگی به‌هیچ‌عنوان امکان عبور و مرور از این جاده وجود ندارد و اهالی روستا مجبور هستند از مسیر کوهستانی با پای پیاده خود را به شهر مارگون برسانند

اسلام چرخ‌زن از دیگر اهالی روستا نیز با اشاره به این‌که قبور یکی از شهدای دفاع مقدس به‌نام شهید وهابی پور در روستای دوآب قرار دارد، گفت: با شروع فصل بارندگی حتی اگر کسی از اهالی روستا مریض شود امکان انتقال وی با وسیله نقلیه به مرکز شهرستان وجود ندارد و اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند به‌زودی این روستا خالی از سکنه خواهد شد.

فرماندار شهرستان مارگون با حضور در جمع اهالی این روستا گفت: دغدغه اصلی مردم این روستا جاده ارتباطی روستا به طول ۳ کیلومتر است.

علی باغبان مطلق با بیان اینکه استاندارد نبودن این جاده مشکلات فراوانی را برای اهالی به وجود آورده است، افزود: تلاش می‌شود برای رفع مشکل این جاده با اختصاص اعتبار مورد نیاز و احداث پل و مناسب سازی این مسیر مشکلات مردم روستای دوآب رفع شود.