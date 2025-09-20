رئیس‌جمهور ترکیه، روز جمعه در سخنانی در مراسمی در استانبول تأکید کرد که ترکیه حاضر نیست حتی یک سنگریزه از قدس را به اسرائیل واگذار کند؛ چه برسد به میراث تاریخی «کتیبه سیلوئم».

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در واکنش به انتشار ویدیویی از بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که در آن از تلاش برای گرفتن «کتیبه سلوان» از ترکیه سخن گفته بود، تصریح کرد: تجار خون با هذیان‌های اخیر خود درباره من و قدس باید بدانند که ترکیه با قدرت روزافزون خود امید را در دل مظلومان زنده می‌کند و ترس و وحشت را در دل ظالمان می‌افکند.

وی افزود: «همانگونه که مشاهده کردید، اخیراً فردی به دلیل اینکه کتیبه سیلوئم ــ که امانت نیاکان ماست ــ را به آنها ندادیم، کینه خود را نسبت به ما ابراز داشت.

کتیبه «سیلوئم» در سال ۱۸۸۰ میلادی در محله سیلوان شرق قدس اشغالی کشف شد و توسط مقامات عثمانی به موزه باستان‌شناسی استانبول منتقل گردید.

رئیس‌جمهوری ترکیه با اشاره به اظهارات نتانیاهو علیه قدس تأکید کرد: به نظر می‌رسد که وی [نتانیاهو]حد و مرز خود را درباره قبله اول مسلمانان نمی‌شناسد، در پی سنجیدن و محک زدن چیزی (واکنش ها) است، اما ما کاملاً می‌دانیم که که اینها به دنبال چه کاری هستند.

اردوغان خطاب به صهیونیست‌های کودک کش افزود: جنایتکارانی که دستشان به خون ۶۵ هزار مظلوم در غزه آلوده است، [باید بدانند]که قدس، شرف، کرامت و عزت مسلمانان و همه بشریت است و دفاع از آن، دفاع از صلح و ارزش‌های مشترک انسانی است.

اردوغان با یادآوری مواضع سلطان عبدالحمید دوم، پادشاه عثمانی، خطاب به صهیونیست‌ها گفت: آیا توانستید [کتیبه سلوان]را از [سلطان عبدالحمید]بگیرید؟ ما فرزندان همان راه هستیم و تا زمانی که روح در بدن داریم، از امانت نیاکان خود دفاع خواهیم کرد و هرگز از قدس دست نخواهیم شست.

رئیس‌جمهور ترکیه تأکید کرد که آنکارا همچنان به دفاع از حقوق مسلمانان و همه ادیان ادامه خواهد داد، حتی اگر اشغالگران مخالف این اقدام باشند.

وی افزود: «هر اندازه که برای توطئه‌های خبیثانه نقشه بکشند، ما به مبارزه خود تا تشکیل کشور مستقل فلسطین به مرکزیت قدس شرقی در مرز‌های ۱۹۶۷ ادامه خواهیم داد.

اردوغان ابراز اطمینان کرد که همان‌گونه که در طول تاریخ همواره چنین بوده، فردا روزی صلح پایدار به شهر مقدس بازخواهد گشت.

وی گفت: «مطمئن هستم خداوند متعال دیدن تحقق این وعده را نصیب مان خواهد کرد.

اردوغان در پایان به مردم غزه که با وجود گذشت ۲۳ ماه وحشی‌گری رژیم صهیونیستی همچنان بر سرزمین خود باقی مانده‌اند، درود فرستاد و برای شهدای آنها رحمت الهی و برای مجروحان شفای عاجل مسألت کرد.

نتانیاهو دوشنبه گذشته مدعی شد که کابینه این رژیم در دهه ۱۹۹۰ به دنبال به دست آوردن یک کتیبه باستانی از ترکیه بود. صهیونیست‌ها مدعی هستند که این کتیبه بیانگر تاریخ یهودی اورشلیم (قدس اشغالی) است.