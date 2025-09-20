به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای گفت: سه جنگنده میگ-۳۱ روسیه مطابق برنامه از «کارلیا» به پایگاهی هوایی در منطقه کالینینگراد پرواز کردند.

این بیانیه افزود: این پرواز با پایبندی دقیق به قوانین بین‌المللی مربوط به حریم هوایی و بدون نقض مرز‌های سایر کشور‌ها انجام شد. جنگنده‌های روسیه در طول پرواز از مسیر خود منحرف نشده و حریم هوایی استونی را نقض نکردند.

بنا بر اعلام وزارت دفاع روسیه، مسیر پرواز این جنگنده «روی آب‌های بی‌طرف دریای بالتیک قرار داشته و بیش از سه کیلومتر با جزیره «وایندلو» (متعلق به استونی) فاصله داشت.»

استونی روز جمعه مدعی شد که سه جنگنده میگ-۳۱ روسیه به مدت ۱۲ دقیقه حریم هوایی این کشور را نقض کردند. استونی در این رابطه کاردار روسیه را احضار کرد و اتحادیه اروپا و ناتو در واکنش به این خبر، آن را اقدامی تحریک‌آمیز از سوی روسیه خواندند.

ساعاتی بعد گارد مرزی لهستان جمعه شب مدعی شد که ۲ جنگنده روسیه «منطقه امن» یک مرکز حفاری نفتی این کشور در دریای بالتیک را نقض کردند.

پیش از آن لهستان و رومانی ادعا کرده بودند که پهپاد‌های روسیه حریم هوایی آنها را نقض کرده‌اند.