پخش زنده
امروز: -
شاخص کیفی هوا در آبادان در وضع خطرناک و خرمشهر در وضع ناسالم برای تمامی گروههای سنی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۷ صبح امروز شنبه ۲۹ شهریور در آبادان با ۴۹۱ میکرو گرم بر متر مکعب در وضع قهوهای و خطرناک قرار گرفت.
همچنین آلودگی هوا در خرمشهر با ۱۹۸، شادگان با ۱۷۶، اهواز با ۱۶۱، هویزه با ۱۹۶، سوسنگرد با ۱۸۸، ملاثانی با ۱۵۱، بهبهان با ۱۵۲ و دزفول با ۱۸۹ میکروگرم بر متر مکعب در وضعیت قرمز و نایالم برای تمامی گروههای سنی گزارش شده است.
در این مدت شاخص کیفی هوا در ماهشهر، شوشتر، شوش و اندیمشک در وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای سنی حساس و شهرهای هدیجان، رامشیر، آغاجاری، امیدیه، رامهرمز، هفتکل، باغملک، دزپارت، ایذه، اندیکا، لالی و گتوند قرار گرفته است.
براساس طبقهبندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.