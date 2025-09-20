به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ حیدری فرمانده سپاه مراغه گفت:در مسابقات کیگ بوکسینگ بسیج آذربایجان شرقی تیم‌های الف مراغه، ب مراغه و بناب به ترتیب به مقام‌های اول تا سوم دست یافتند.

سرهنگ حیدری افزود: مسابقات استانی کیک بوکسینگ بسیج با شرکت ۱۲ تیم و ۱۱۰ ورزشکار برگزار شد.

وی اضافه کرد:در این مسابقات ورزشکاران در رده‌های سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان در یک روز با هم مسابقه دادند.

فرمانده سپاه مراغه گفت: در هر رده‌ سنی برای نفرات اول تا سوم مدال اعطا شد.

وی افزود:در این مسابقات به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس ورزشکاران شهرستان‌های تبریز، مراغه، سراب، بناب، شبستر شرکت داشتند.