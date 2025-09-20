قهرمانی تیمهای مراغه در مسابقات کیگ بوکسینگ
مسابقات کیگ بوکسینگ بسیج آذربایجان شرقی با قهرمانی تیمهای مراغه به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سرهنگ حیدری فرمانده سپاه مراغه گفت:در مسابقات کیگ بوکسینگ بسیج آذربایجان شرقی تیمهای الف مراغه، ب مراغه و بناب به ترتیب به مقامهای اول تا سوم دست یافتند.
سرهنگ حیدری افزود: مسابقات استانی کیک بوکسینگ بسیج با شرکت ۱۲ تیم و ۱۱۰ ورزشکار برگزار شد.
وی اضافه کرد:در این مسابقات ورزشکاران در ردههای سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان در یک روز با هم مسابقه دادند.
فرمانده سپاه مراغه گفت: در هر رده سنی برای نفرات اول تا سوم مدال اعطا شد.
وی افزود:در این مسابقات به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس ورزشکاران شهرستانهای تبریز، مراغه، سراب، بناب، شبستر شرکت داشتند.