به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، متن پیام حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد بدین شرح است:

امین میرزا زاده عزیز، دلاور گتوندی و غلامرضا فرخی عزیز، پهلوان شیرازی

کسب مدال طلای‌تان مایه‌ی شادی و غرور مردم خوزستان، فارس و همه‌ی ایران شد.

دسترنج‌تان، تلاش و غیرت‌تان دل میلیون‌ها نفر را شاد کرد و نشان دادید که با پشتکار می‌شود نام ایران را در جهان بلندآوازه ساخت. این افتخار بزرگ را به شما، خانواده تان و ملت عزیزمان تبریک می‌گویم.

از پیام احمدی دلاور ایذه‌ای هم که چشمان همه‌مان را به قوت و قدرتش روشن کرد هم صمیمانه سپاسگزارم و کسب مدال قهرمانی نقره را به این عزیز هم تبریک می‌گویم.

سید محمدنبی موسوی فرد