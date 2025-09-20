پخش زنده
نماینده ولی فقیه در خوزستان درخشش ملی پوشان تیم ملی فرنگی در مسابقات جهانی زاگرب تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، متن پیام حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد بدین شرح است:
امین میرزا زاده عزیز، دلاور گتوندی و غلامرضا فرخی عزیز، پهلوان شیرازی
کسب مدال طلایتان مایهی شادی و غرور مردم خوزستان، فارس و همهی ایران شد.
دسترنجتان، تلاش و غیرتتان دل میلیونها نفر را شاد کرد و نشان دادید که با پشتکار میشود نام ایران را در جهان بلندآوازه ساخت. این افتخار بزرگ را به شما، خانواده تان و ملت عزیزمان تبریک میگویم.
از پیام احمدی دلاور ایذهای هم که چشمان همهمان را به قوت و قدرتش روشن کرد هم صمیمانه سپاسگزارم و کسب مدال قهرمانی نقره را به این عزیز هم تبریک میگویم.
سید محمدنبی موسوی فرد