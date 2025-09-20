پخش زنده
مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان امروز شنبه ۲۹ شهریور با معرفی نفرات برگزیده در تالار وحدت به کار خود پایان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم اختتامیه جشنواره هجدهم موسیقی جوان ساعت ۱۸ امروز شنبه ۲۹ شهریور در حالی در تالار وحدت برگزار میشود که نفرات برگزیده این دوره در بخش موسیقی نواحی، موسیقی دستگاهی ایران و موسیقی کلاسیک معرفی میشوند.
امسال در مرحله نخست جشنواره ۱۶۴۰ نفر شرکت کردند که از این میان ۸۴۰ نفر در بخش موسیقی دستگاهی، ۳۵۱ نفر در بخش موسیقی کلاسیک و ۴۴۹ نفر در موسیقی نواحی حضور داشتند که از این تعداد بعد از داوری اولیه؛ ۲۱۷ نفر در بخش دستگاهی، ۲۷۲ نفر در بخش نواحی و ۱۱۶ نفر در بخش کلاسیک به مرحله پایانی رسیدند.
بخش اجرای نهایی شرکت کنندگان در هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان از ۱۱ تا ۲۶ شهریور در تالار رودکی برگزار شد و در همه شاخههای سازی و آوازی، شرکت کنندگان در سه رده سنی الف، ب و ج در حضور هیئت داوران روی صحنه رفتند و رپرتوار خود را نواختند.
در بخش آهنگسازی، ساز ویولن ایرانی و پیانوی ایرانی، رقابتها تکمرحلهای بوده و مقامها در همان مرحله نخست مشخص شد که در اختتامیه جشنواره اعلام میشوند.
همچنین دبیر جشنواره چهل و یکم جشنواره موسیقی فجر از اجرای ارکستر فیلارمونیک جوانان با حضور برگزیدگان هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان خبر داد.
امینی ابراز امیدواری کرد: امیدوارم با شکلگیری واقعی ارکستر فیلارمونیک جوانان، نوازندگان علاوه بر یادگیری تجربه گروهنوازی و آداب حضور در ارکستر، بخشی از آموزشهای نظری را نیز دریافت کنند. در این صورت، هنرمندان جوان با فرهنگ موسیقی صحیح و کار گروهی آشنا خواهند شد و به خود اجازه نمیدهند که در هر جایی بنوازند. نوازنده مانند انسانی است که رژیم غذایی درست دارد و حاضر نیست با خوردن غذای فاسد سلامت خود را به خطر بیندازد، زیرا غذای ناسالم بر ذهن و بینش نیز اثر میگذارد.
وی در پایان گفت: امیدوارم جشنواره موسیقی جوان خروجی ارزشمندی داشته باشد و ارکستر فیلارمونیک جوانان شکل بگیرد تا در جشنواره موسیقی فجر نیز اجرا داشته باشند. این موضوع در برنامه جشنواره فجر و در دستور کار من بهعنوان دبیر این جشنواره قرار دارد.