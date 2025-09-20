به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شهرستان کبودراهنگ دارای بیش از ۱۴۵۰ هکتار است باغ انگور است که از این مقدار ۶۰ هکتار بصورت طرح داربستی (فراز) اجرا شده است

سالانه از باغ‌های انگور شهرستان بیش از ۱۵ هزارتن انواع انگور برداشت میشود که امسال بخاطر سرمازدگی این رقم حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است

روستای کوهین کبودراهنگ دارای بیش از ۵۰ هکتار باغ انگور است

علی اوحدی فرد یکی از باغداران این روستاست که ۴هکتار باغ انگور سنتی را به باغ داربستی طرح فراز تبدیل کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ گفت:در شهرستان کبودراهنگ۱۴۵۰هکتار باغ انگور وجود دارد که بیشتر باغ‌ها بصورت دیم است و ۶۰ هکتار از این باغ‌ها بصورت طرح داربستی فراز است.

علی سرخوش افزود: اجرایی طرح داربستی در باغ انگور می تواند به افزایش ۳برابری تولید و کاهش آفات و داشت و برداشت آسان و مقاومت به سرمازدگی اشاره کرد.

وی به حمایت‌های انگیزشی و تسهیلاتی اجراز طرح فراز از باغداران تاکید کرد.