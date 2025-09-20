نام‌نویسی بیمه درمان تکمیلی ویژه اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآن و عترت که از ۲۸ شهریور آغاز شده بود، تا روز چهارشنبه دوم مهرماه ۱۴۰۴ تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این فرصت به منظور فراهم‌ کردن امکان نام‌نویسی برای آن دسته از اعضایی که تاکنون موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، ایجاد شده است.

پیش‌تر زمان نام‌نویسی تا ۲۸ شهریور تعیین شده بود، اما با توجه به استقبال اهالی فرهنگ و هنر و رسانه و درخواست‌های مکرر اعضا، این مهلت تا دوم مهرماه تمدید شد.

اعضا می‌توانند برای تکمیل فرآیند ثبت‌نام و بهره‌مندی از خدمات بیمه تکمیلی، از طریق پیام‌ رسان اختصاصی صندوق به نشانی honarcredit.ir/app و یا سایت صندوق به نشانی profile.honarcredit.ir اقدام کنند. بر این اساس، متقاضیان قادر خواهند بود با انتخاب یکی از طرح‌های «امید»، «آرامش» یا «رفاه»، افراد تحت تکفل خود را نیز در همان طرح ثبت نام کنند.

این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و ارائه خدمات بیمه‌ای تنها به اعضای صندوق هنر امکان‌پذیر است.

بنابر اعلام روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، قرارداد بیمه تکمیلی صندوق از اول مهر ۱۴۰۴ آغاز و تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ با همکاری بیمه آسیا ادامه خواهد داشت.