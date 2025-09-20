در فینال پرهیجان مسابقات کبدی قهرمانی جوانان کشور، تیم خوزستان با پیروزی بر قم به مقام قهرمانی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در نوزدهمین دوره مسابقات کبدی جوانان کشور که به جام سرداران شهید حاجی بابایی مزین است، تیم‌های خوزستان و قم پس از پیروزی در مرحله نیمهنهایی، به دیدار فینال راه یافتند.

در نخستین بازی نیمه نهایی، تیم خوزستان با نتیجه ۴۱ بر ۳۷ گلستان را شکست داد و فینالیست شد. در دیگر دیدار این مرحله، تیم قم با نتیجه ۴۵ بر ۳۷ پیروز میدان مقابل اصفهان شد تا حریف خوزستان در فینال باشد.

در پایان، تیم خوزستان با نتیجه ۴۵ بر ۴۱ از سد تیم قم گذشت و عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کرد.

بر این اساس، تیم‌های اصفهان و گلستان نیز بهطور مشترک در رده سوم این رقابت‌ها قرار گرفتند.