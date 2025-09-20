پخش زنده
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل از صدور هشدار زرد هواشناسی برای این استان خبر داد و گفت: از صبح یکشنبه تا قبل از ظهر دوشنبه هفته آینده با فعالیت موج دوم سامانه بارشی پیش رو، ضمن حاکمیت هوای نسبتاً سرد و مه آلود در بیشتر مناطق استان بارش باران و در ارتفاعات سبلان بارش برف پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مجید کوهی، مدیرکل هواشناسی استان اردبیل اظهار کرد: بر اساس نقشههای هواشناسی با ورود سامانه بارشی به شمال غرب کشور آسمان استان به تدریج ابری شده و ضمن کاهش نسبی دمای هوا در مناطقی از استان به ویژه در مناطق شمالی و نواحی منتهی به کوهستان سبلان بارش باران گاهی به صورت رگبار و رعد و برق پیشبینی میشود.
وی افزود: موج اول بارشها تا صبح شنبه هفته آینده فعال خواهد بود در اواسط روز شنبه از شدت ناپایداریها کاسته شده و در بیشتر مناطق استان آسمان صاف تا نیمه ابری خواهد بود.
کوهی ادامه داد: مجدداً از اواخر وقت شنبه با نفوذ جریانات پرفشار سطح زمین به منطقه شاهد تقویت سامانه بارشی در استان خواهیم بود به طوری که آسمان استان ابری و مه آلود شده و دمای هوا به طور محسوس کاهش مییابد، از همین هشدار زرد هواشناسی صادر میشود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل تصریح کرد: از صبح یکشنبه تا قبل از ظهر دوشنبه هفته آینده با فعالیت موج دوم بارشی ضمن حاکمیت هوای نسبتاً سرد و مه آلود در بیشتر مناطق استان بارش باران و در ارتفاعات سبلان بارش برف پیشبینی میشود لذا به کشاورزان باغداران کوهنوردان و عشایر توصیه میشود جهت جلوگیری از خسارت احتمالی موارد لازم را در مدت مذکور رعایت نماید.
وی افزود: لازم به ذکر است از عصر شنبه تا صبح دوشنبه اخلال در عملیات پروازی دور از انتظار نخواهد بود.