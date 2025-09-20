پخش زنده
اولین هنرستان وابسته به فنی و حرفهای خراسان جنوبی با پذیرش ۵۰ دانشآموز آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از آغاز فعالیت اولین هنرستان وابسته به مرکز آموزش فنی و حرفهای استان در چارچوب اجرای طرح همنوا خبر داد.
مرتضوی گفت: این هنرستان که محل استقرار آن در مرکز آموزش فنی و حرفهای معصومیه بیرجند است، در سال تحصیلی جدید در دو رشته تراشکاری و مکانیک خودرو میزبان ۵۰ دانشآموز خواهد بود و هنرجویان میتوانند به طور مستقیم از امکانات و تجهیزات این مرکز استفاده کنند.
وی با اشاره به اهداف طرح همنوا افزود: این طرح با هدف ارتقای عدالت آموزشی، تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بازار کار و افزایش کیفیت آموزشهای مهارتمحور طراحی و اجرایی شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: اجرای این طرح علاوه بر کاهش هزینهها برای آموزش و پرورش استان، در راستای استفاده بهینه از همه امکانات و ظرفیتهای سایر دستگاهها نیز اقدامی ارزشمند است.
مرتضوی همچنین افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، ۷۶۰ هنرجو در قالب برونسپاری آموزشهای مهارتی را فرا خواهند گرفت.