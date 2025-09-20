پخش زنده
امروز: -
مرحله دوازدهم طرح واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل با واکسن مقاوم به حرارت از امروز ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره مبارزه با بیماریهای طیور دامپزشکی استان گفت: در این طرح که با مشارکت بیش از ۱۲ تیم دامپزشکی در سطح شهرستانها اجرا شده است، پیشبینی میشود تا پایان مهرماه، بیش از ۳۰۰ هزار قطعه طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل واکسینه شوند.
زنگویی مطلق هدف از اجرای این طرح را افزایش سطح ایمنی طیور بومی، جایگزینی ویروس واکسن بهجای ویروس وحشی (فیلد) در جمعیت طیور، کاهش گردش ویروس نیوکاسل در سطح روستاها و مناطق بومی و کاهش احتمال سرایت بیماری به واحدهای صنعتی پرورش طیور عنوان کرد.
رئیس اداره مبارزه با بیماریهای طیور دامپزشکی استان گفت: دامپزشکی استان در اجرای موفق این طرح، نیازمند همکاری و مشارکت جدی روستاییان، پرورشدهندگان طیور بومی و نهادهای مرتبط است.
وی تاکید کرد: بدون همراهی این گروه ها، پوشش واکسیناسیون کامل و تحقق اهداف پیشبینیشده ممکن نخواهد بود.
زنگویی مطلق گفت: از تمامی روستاییان و پرورشدهندگان گرامی طیور بومی تقاضا میشود تا با عوامل دامپزشکی مستقر در منطقه خود همکاری لازم را انجام می شود و با فراهم کردن شرایط مورد نیاز برای واکسیناسیون، در ارتقای سلامت طیور و افزایش امنیت زیستی منطقه مشارکت فعال داشته باشند.