در آستانه سال تحصیلی جدید مدارس منطقه توکهور وهشتبندی رنگ آمیزی و بهسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده حوزه بسیج دانش آموزی شهید مسلمی توکهور و هشتبندی گفت: از ۸۹ واحد آموزشی موجود در این منطقه، ۳۲ واحد نیاز به بهسازی و رنگ آمیزی دارد.
سرگرد پاسدار مرتضی نیکبختی افزود: اکنون بهسازی و رنگ آمیزی با همکاری گروههای جهادی منطقه، دانش آموزان و خانواده هایشان آغاز شده است.
وی گفت: بیش از ۲۰۰ بسته لوازم التحریر شامل دفتر، خودکار، مداد و کیف با همکاری گروههای جهادی بین دانش آموزان روستای بندک توزیع شد.
در سال جدید ۸ هزار و پانصد دانش آموز در منطقه توکهور وهشتبندی مشغول به تحصیل میشوند.