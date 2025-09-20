در آستانه سال تحصیلی جدید مدارس منطقه توکهور وهشتبندی رنگ آمیزی و بهسازی شد.

بهسازی و رنگ آمیزی مدارس منطقه توکهور و هشتبندی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده حوزه بسیج دانش آموزی شهید مسلمی توکهور و هشتبندی گفت: از ۸۹ واحد آموزشی موجود در این منطقه، ۳۲ واحد نیاز به بهسازی و رنگ آمیزی دارد.

سرگرد پاسدار مرتضی نیکبختی افزود: اکنون بهسازی و رنگ آمیزی با همکاری گروه‌های جهادی منطقه، دانش آموزان و خانواده هایشان آغاز شده است.

وی گفت: بیش از ۲۰۰ بسته لوازم التحریر شامل دفتر، خودکار، مداد و کیف با همکاری گروه‌های جهادی بین دانش آموزان روستای بندک توزیع شد.

در سال جدید ۸ هزار و پانصد دانش آموز در منطقه توکهور وهشتبندی مشغول به تحصیل می‌شوند.