به علت تعمیرات عمرانی بخشی از مسیر هندیجان – بندرماهشهر امروز مسدود است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان هندیجان گفت: مسیر رفت جاده هندیجان – بندرماهشهر امروز شنبه (٢٩ شهریور) به دلیل تعمیرات یکدستگاه پل در کیلومتر ۲۲ (روبروی روستای فیروزآباد) به طول ۵۰۰ متر مسدود است.
هادی مسلمی افزود: در مدت انسداد مسیر، رانندگان میتوانند از لاین مقابل بهعنوان مسیر جایگزین بهصورت دوطرفه در طول ۵۰۰ متر استفاده کرده و سپس به مسیر اصلی خود در لاین رفت به سمت ماهشهر ادامه دهند.
وی ییان کرد: زمان اجرای عملیات تعمیرات پل تا ۶ عصر است و از رانندگان درخواست میشود با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، صبر و حوصله در این بازه زمانی از مسیر جایگزین تردد نمایند.