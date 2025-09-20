تصادف زنجیره‌ای چند خودروی سواری در محور آبادان به اهواز، باعث جان‌باختن دو نفر و مصدومیت ۹ نفر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: این حادثه در ساعت ۲۳:۴۱ شامگاه جمعه ۲۸ شهریور رخ داد که در این سانحه پنج دستگاه خودروی سواری شامل سه پراید، یک سورن و یک پژو ۴۰۵ با یکدیگر برخورد کردند که بلافاصله ۶ دستگاه آمبولانس از نزدیکترین پایگاه‌های ۱۱۵ دانشگاه علوم‌پزشکی آبادان به محل اعزام شدند.

دکتر یاسین افرا افزود: در این سانحه متأسفانه دو نفر شامل یک آقای ۱۴ ساله و یک خانم ۲۷ ساله جان خود را از دست دادند.

او ادامه داد: ۹ نفر از سرنشینان خودرو‌ها مصدوم شدند که از این تعداد، هفت نفر پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان سینا اهواز منتقل شدند و دو نفر دیگر از مصدومان با سطح آسیب‌دیدگی خفیف، توسط خودرو‌های شخصی به بیمارستان مراجعه کردند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه بر رعایت سرعت مطمئنه، توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از بی‌احتیاطی در جاده‌ها تأکید کرد.