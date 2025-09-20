پیکر مطهر سردار شهید ابراهیم فضیلتی فرمانده انتظامی شهرستان سیب و سوران بر روی دستان مردم شهید پرور و قدرشناس زاهدان در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرتیپ دوم ابراهیم فضیلتی، فرمانده انتظامی شهرستان سیب و سوران بود که ۲۵ شهریورماه در حمله تروریستی محور خاش- زاهدان به شدت مجروح شده و به علت شدت جراحات وارده به یاران شهیدش پیوست.

همچنین استوار یکم یونس صیاد اربابی و شهید ابراهیم پیریاز همرزمان فرمانده انتظامی سیب و سوران بودند که در صحنه حادثه به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

‎پیکر مطهر شهیدان صیاد اربابی و ابراهیم پیری پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه با حضور پرشور اقشار مختلف مردم مومن و ولایت‌مدار سیستان در زابل تشییع و خاکسپاری شد.