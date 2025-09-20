پخش زنده
امروز: -
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: ۸۶۸ نفر از اهالی شهرستان خدابنده در قالب نذر خدمت ۸ ، خدمات درمانی،دارویی و دندانپزشکی رایگان دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ هاشمی افزود: جمعیت هلالاحمر و پزشکان متخصص در قالب نذر خدمت ۸ در منطقه شهرستان خدابنده، بخش بزینهرود و به مرکزیت روستای زاغج و هشت روستای اطراف، اقدام به برگزاری ویزیت رایگان درمانی کردند.
وی گفت : متخصصان حاضر در این طرح، خدمات درمانی، دارویی و دندانپزشکی رایگان به اهالی ارائه دادهاند. استقبال و ازدحام جمعیت به حدی بود که ضرورت توجه ویژه به وضعیت بیماریها در این منطقه بیش از پیش احساس شد.
هاشمی تصریح کرد: پزشکان متخصص در رشتههای داخلی، اطفال، ارتوپدی، زنان و زایمان، دندانپزشکی، بیناییسنجی و غربالگری اسکلتی به همراه خدمات پرستاری و روانشناسی، به ویزیت بیماران پرداختند و داروهای تخصصی رایگان نیز در اختیار مردم قرار گرفت. همچنین آموزشهای رایگان آمادگی در برابر مخاطرات و کمکهای اولیه به اهالی ارائه شد.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: در کنار این خدمات، تیمهای سحر (سفیران حمایتهای روانی-اجتماعی) فضای دوستدار کودک ویژه کودکان ایجاد کردند و طرح نیابت (دیدار با خانوادههای شهدا) نیز در حاشیه برنامه اجرا شد.
وی افزود: هدف از اجرای نذر خدمت ۸، ارائه خدمات رایگان و بیمنت به مردم بهویژه کسانی است که دسترسی به پزشک متخصص برایشان دشوار است.
هاشمی خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر استان زنجان در راستای اجرای طرح ملی نذر خدمت۸، امسال در مناطق کمبرخوردار استان کرمان نیز خدمات مشابهی ارائه خواهد کرد.
وی گفت: جمعیت هلالاحمر مأموریت اصلی خود را حمایت از سلامت انسانها و تسکین آلام بشری میداند و به عنوان نهادی مردمی و غیرانتفاعی، در هر نقطهای که نیاز به خدمت باشد، با تکیه بر ظرفیتهای ملی و بینالمللی خود در کنار مردم و حاکمیت قرار میگیرد.
گفتنی است طرح های محرومیت زدایی، معیشتی، بهداشتی و درمانی در این نذرخدمت اجرا شد . همچنین طرح آبرسانی در مهرماه اجرا میشود تا طرح های نذر خدمت۸ مرحله استانی جمعیت هلال احمر زنجان در چهار مرحله، اجرا شود.