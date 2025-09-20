تیم فوتبال آلومینیوم اراک میهمان خود استقلال خوزستان را شکست داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور جام خلیج فارس آلومینیوم اراک با ۲ گل استقلال خوزستان را شکست داد.
در این دیدار که در ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار شد، جرجانی و کهریزی برای تیم میزبان گلزنی کردند.
بدین ترتیب شاگردان مجتبی حسینی با کسب اولین سه امتیاز خود تا پیش از پایان دیگر مسابقات هفته چهارم خود را تا رده دهم جدول بالا کشیدند.
آلومینیوم سازان جمعه چهارم مهر ماه در هفته پنجم لیگ برتر در اصفهان با ذوب آهن مسابقه میدهند.