محمدهادی ساروی در دیدار فینال رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان، امروز به مصاف کشتی گیر روس می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات مقدماتی ۳ وزن دوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان، بعد از ظهر دیروز در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد که محمدهادی ساروی دلاور مازندرانی در وزن ۹۷ کیلوگرم به دیدار فینال راه یافت.

در نیمه‌نهایی وزن ۹۷ کیلوگرم، محمدهادی ساروی با نتیجه ۳ بر ۱ کریل ماکسویچ از بلاروس را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت.

این دلاور مازندرانی، امروز در فینال این وزن به مصاف آرتور سارگسیان از روسیه می‌رود.

نتایج نماینده کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی ساروی، پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۴ بر صفر نیتش از هند را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱ بر ۱ از سد گئورگی ملیا از گرجستان گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. ساروی در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۱ کریل ماکسویچ از بلاروس را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار به مصاف آرتور سارگسیان از روسیه می‌رود.

کسب ۲ نشان طلا در چهار وزن نخست

مسابقات ۴ وزن نخست رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان روز‌های ۲۷ و ۲۸ شهریورماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد.

در پایان مسابقات ۴ وزن نخست غلامرضا فرخی در وزن ۸۲ کیلوگرم و امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به نشان طلا دست یافتند و پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم صاحب نشان نقره شد.

ساروی به دنبال کسب ششمین نشان جهانی و المپیک

محمدهادی ساروی دارکلایی متولد ۱۶ دی ۱۳۷۶ شهرستان آمل کشتی‌گیر فرنگی‌کار، عضو و کاپیتان تیم ملی ایران است. او در المپیک ۲۰۲۴ پاریس با شکست آرتور الکسانیان موفق به کسب مدال طلا شد.

کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۱؛ کسب مدال برنز مسابقات قهرمانی جهان در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳؛ کسب نشان برنز المپیک ۲۰۲۰ توکیو و نشان طلای المپیک ۲۰۲۴ پاریس از عنوان‌های مهم این قهرمان نامدار مازندرانی است.

ساروی امروز به دنبال کسب ششمین نشان خود از رقابت‌های جهانی و المپیک است.

مدال طلا ۲۰۱۸ دهلی نو در وزن ۸۷ کیلوگرم در رده جوانان آسیا؛ مدال طلا ۲۰۱۸ ترناوا در رده جوانان جهان؛ مدال طلا ۲۰۱۹ اولان باتور در وزن ۸۷ کیلوگرم زیر ۲۳ سال آسیا؛ مدال برنز ۲۰۱۹ بوداپست در وزن ۹۷ کیلوگرم در رده زیر ۲۳ سال آسیا؛ مدال طلا ۲۰۲۰ دهلی نو در وزن ۹۷ کیلوگرم در مسابقات قهرمانی آسیا؛ مدال طلا ۲۰۲۴ در وزن ۹۷ کیلوگرم در مسابقات قهرمانی آسیا؛ مدال طلا ۲۰۲۵ در وزن ۹۷ کیلوگرم در مسابقات قهرمانی آسیا از دیگر عنوان‌های محمدهادی ساروی است.