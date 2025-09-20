پخش زنده
امروز: -
سومین جشنواره ملی انگور در فخر آباد مشگین شهر برگزار و شرکت کنندگان از استان های مختلف محصولات خود را در۳۰ غرفه به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل در این جشنواره گفت: هدف از برگزاری جشنواره انگور در شهر فخرآباد معرفی ظرفیتهای گردشگری و به ویژه گردشگری کشاورزی این منطقه از شهرستان مشگینشهر است.
جلیل جباری افزود: با برگزاری چنین جشنوارههایی سعی میکنیم زمینه حضور گردشگران در استان را فراهم کرده و همچنین از فرصت معرفی ظرفیتها، برای جذب سرمایهگذاران و توسعه زیرساختهای صنعت گردشگری استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: ایجاد شور و نشاط اجتماعی و احیای آداب و رسوم بومی از دیگر اهداف این جشنوارهها است که با اجرای برنامههای فرهنگی و هنری تلاش میکنیم همه حاضران در این رویدادها لحظات خوبی را به دور از زندگی روزمره تجربه کنند.
جباری ادامه داد: در سومین جشنواره ملی انگور شرکتکنندگانی از پنج استان کشور حضور داشتند و در قالب ۳۰ غرفه علاوه بر محصولات باغی، به ارائه صنایعدستی، تولیدات بومی و غذاهای سنتی خود پرداختند.