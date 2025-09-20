رونق ورزش زورخانهای و پهلوانی در مراغه
رئیس هیات ورزش زورخانهای مراغه از رونق ورزش زورخانهای و پهلوانی در این شهرستان خبر داد.
وی اظهار داشت:در آینده نزدیک ۳ زورخانه نیز در روستاهای این شهرستان ایجاد و فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
رئیس هیات ورزش زورخانهای مراغه گفت: ورزش زورخانهای با حرکات جذاب مورد اقبال نوجوانان و جوانان قرار گرفته است.
وی افزود: برنامه صبحگاهی این ورزش اصیل ایرانی هر روز صبح از ساعت پنج در زورخانههای سطح شهر فعال است.
حجت الاسلام فرجی گفت:در این ورزش ادب، فروتنی و جوانمردی با زور بازو تلفیق شده است.
وی افزود: به تازگی برای سه پهلوان زورخانهای در مراغه حکم ضرب زورخانه صادر شده است.