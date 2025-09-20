کارشناس بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: شاخص آلودگی هوای استان در ۲ ساعت گذشته منتهی به هشت صبح بر روی عدد ۵۰۰ قرار گرفته که این وضعیت برای همه گروه‌ها ناسالم و خطرناک است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ الناز هاشمی افزود: هم اکنون شاخص کیفی هوای استان بر اثر نفوذ توده ذرات معلق یا گرد و غبار موجود در هوا PM10 ، برای همه گروه‌های سنی خطرناک است.

کارشناس بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: با توجه به این شرایط، عموم مردم به ویژه افراد مبتلا به بیماری قلبی، ریوی، سالمندان، کودکان و دیگر افراد حساس باید از فعالیت‌های طولانی سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.

هاشمی تاکید کرد: شاخص هوا از صفر تا ۵۰ پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ برای گروه‌های حساس ناسالم و از ۱۵۱ تا ۲۰۰ نیز برای همه افراد ناسالم است و شاخص هوا از ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ نیز خطرناک است.

وی گفت: در استان زنجان دو روز هوای استان ناسالم برای افراد خاص بود و یک روز همه ناسالم برای تمام مردم بوده است.