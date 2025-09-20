آیت الله سبحانی مرجع تقلید شیعیان صبح امروز در دیدار با رئیس و معاون آموزش جامعه المصطفی گفت: کُتُب درسی حوزه‌های علمیه باید متناسب با نیاز‌های روز باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبستان، صبح امروز ۲۹ شهریور، رئیس جامعةالمصطفی به همراه معاون آموزش این مجموعه آموزشی، با حضور در موسسه امام صادق (علیه‌السلام)، با آیت‌الله العظمی سبحانی دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

آیت‌الله العظمی سبحانی با خوشامدگویی به رئیس و معاون آموزش جامعةالمصطفی، گفت: جامعةالمصطفی کار بسیار بزرگی بر دوش دارد و انشالله نتایج بسیار درخشانی را نیز در پی خواهد داشت.

این مرجع تقلید افزود: پنجاه تا شصت سال است که به این نتیجه رسیده‌ایم در حوزه علمیه کتب درسی باید متناسب با نیاز روز باشد. شاید همه طلابی که از سراسر جهان می‌آیند و می‌خواهند چند سالی تحصیل کنند و به کار فرهنگی بپردازند، نتوانند پیچیدگی‌های فقه را دریابند و لازم هم نباشد بنابراین می‌توان از برخی کتب که هم از جامعین برخوردار است و هم زبان روان‌تر و امروزی‌تر داشته باشند استفاده کرد.

آیت‌الله العظمی سبحانی ادامه داد: به این منظور دو کتاب الموجز و الوسیط نگارش شد که تلاش کردیم پیچیده نباشد و طلاب بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند ، خوب است امکان استفاده طلاب بین‌الملل نیز از این آثار در زمان تحصیل فراهم شود.

رئیس جامعه المصطفی نیز با ابراز خرسندی از دیدار با حضرت آیت‌الله سبحانی، توضیحاتی درباره تعداد طلاب، نحوه پذیرش و شعب جامعةالمصطفی ارائه کرد.

آیت‌الله عباسی ادامه داد: تاکنون نزدیک به سی عنوان کتاب حضرتعالی توسط طلاب المصطفی به زبان‌های مختلف ترجمه شده است و از لحاظ کمیت در میان کتب ترجمه شده علما، در رتبه نخست است.

وی با تاکید بر استفاده از کتب آیت الله سبحانی به عنوان متن درسی در جامعةالمصطفی، افزود: تلاش می‌کنیم طلاب المصطفی بتوانند به این آثار علمی ارزشمند دسترسی آسان‌تری داشته باشند و زمینه استفاده بیشتر طلاب از این آثار فراهم شود.