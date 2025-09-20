پخش زنده
معاون عملیات پلیس راه خراسان شمالی گفت: در کیلومتر ۱۲ جاده چمن بید- آشخانه دو نفر بر اثر تصادف جان باختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرهنگ پرویز رضایی نسب گفت: در این حادثه که دیشب رخ داد ۲ نفر از سرنشینان خودروی ۲۰۶ در صحنه جان خود را از دست دادند.
وی افزود: تعدادی از سرنشینان دیگر نیز مصدوم شدند و تحت درمان قرار دارند.
سرهنگ رضایی نسب ادامه داد: علت حادثه تجاوز به چپ راننده خودروی وانت گزارش شد.
معاون عملیات پلیس راه خراسان شمالی گفت: مسیر حرکت وانت از غرب به شرق و مسیر حرکت ۲ سواری به سمت شرق به غرب بود.
وی گفت: بررسیهای لازم از سوی کارشناسان پلیس در حال انجام است تا علت دقیق وقوع این حادثه مشخص شود.