به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرهنگ پرویز رضایی نسب گفت: در این حادثه که دیشب رخ داد ۲ نفر از سرنشینان خودروی ۲۰۶ در صحنه جان خود را از دست دادند.

وی افزود: تعدادی از سرنشینان دیگر نیز مصدوم شدند و تحت درمان قرار دارند.

سرهنگ رضایی نسب ادامه داد: علت حادثه تجاوز به چپ راننده خودروی وانت گزارش شد.

معاون عملیات پلیس راه خراسان شمالی گفت: مسیر حرکت وانت از غرب به شرق و مسیر حرکت ۲ سواری به سمت شرق به غرب بود.

وی گفت: بررسی‌های لازم از سوی کارشناسان پلیس در حال انجام است تا علت دقیق وقوع این حادثه مشخص شود.