مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت: سرپرستان خانوار تا پایان آبانماه فرصت دارند نسبت به خرید کالابرگ اقدام کنند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شیخی گفت: چهارمین مرحله کالابرگ الکترونیک جهت خرید ۱۱ قلم کالای اساسی در سه گروه کالایی شامل لبنیات، پروتئین و خواربار است.

وی افزود: مرحله چهارم کالابرگ الکترونیک از ۱۹ شهریورماه به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های اول تا سوم شده است و از امروز برای دهک‌های درآمدی ۴ تا ۷ واریز خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با بیان اینکه سرپرستان خانوار تا پایان آبان ماه سال جاری فرصت دارند خرید خود را انجام دهند، افزود: درباره افرادی که از دوره‌های قبل اعتبار دارند افزود:دارندگان مانده اعتبار از مراحل قبلی طرح کالابرگ الکترونیکی می‌توانند همچنان از اعتبار خود در دوره حاضر استفاده کنند.

شیخی گفت: برنامه دولت حمایت از دهک‌های ۱ تا ۳ و ۴ تا ۷ است که با هدف تامین معیشت خانوار‌های کم درآمد در دهک‌های پایین درآمدی برای امنیت غذایی اجرا می‌شود.