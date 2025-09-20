به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس هیات اسکیت استان همدان در این باره اظهار کرد: این دوره از مسابقات با حضور ۱۶۵ اسکیت باز در بخش دختران به میزبانی همدان پیگیری شد.

مهدی سحاب روشن افزود: در این پیکار‌ها اسکیت بازان در ۵ رده سنی از ۱۵ استان کشور رقابت کردند.

در پایان این دوره از مسابقات نفرات برتر به شرح ذیل مشخص شدند:

رده سنی ۹ تا ۱۱ سال: سوفیا پناهی البرزغزل پیشگر خراسان رضویمرسانا یحیی پور

رده سنی ۱۱ تا ۱۳ سال: آوینا مقدمی البرزریحانه ابراهیمی خراسان رضوینازنین زهرا نریمانی زمان آبادی اصفهان

رده سنی ۱۳ تا ۱۶ سال: کیمیا کریمی اصفهانآنیسا صبر کش البرزپرنیا سواری اصفهان

رده سنی ۱۶ تا ۱۹ سال: پریناز زکریا اصفهانریحانه مصطفایی اصفهانزینب فقهی اصفهان

رده سنی بالای ۱۹:مهسا صفرزادهمژده شعبانی البرزآیتک سعادت جو اذربایجان شرقی

گفتنی است؛ نفرات برتر گروه سنی ۱۶ تا ۱۹ سال و بالای ۱۹ سال این دوره از مسابقات به اردوی انتخابی تیم ملی فری استایل کشور راه خواهند یافت.

اردوی انتخابی تیم ملی به منظور حضور کشورمان در مسابقات آسیایی سنگاپور برگزار خواهد شد.