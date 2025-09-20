به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد با وتوی ششمین قطعنامه درباره آتش‌بس در غزه در شورای امنیت توسط آمریکا بار دیگر مسیر تداوم نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در این منطقه هموار شد.

اگنس کالامارد، دبیرکل عفو بین‌الملل، در واکنش به وتوی آمریکا علیه پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که خواستار آتش‌بس فوری، لغو تمام محدودیت‌های ورود کمک‌های بشردوستانه و تضمین توزیع ایمن آن و آزادی فوری تمام زندانیان بود، گفت: آمریکا برای ششمین بار، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را که با هدف پایان دادن به رنج غیرقابل تحمل بیش از ۲ میلیون فلسطینی در غزه که برای زنده ماندن از نسل‌کشی بی‌رحمانه اسرائیل که در مقابل چشمان جهانیان در حال وقوع است، تلاش می‌کنند، وتو کرده است.

وی تصریح کرد: از نظر اخلاقی قابل سرزنش است که آمریکا به جای استفاده از اهرم خود برای متوقف کردن فهرست بی‌پایان وحشت، بار دیگر از حق وتوی خود برای روشن کردن بیشتر نسل‌کشی اسرائیل علیه فلسطینی‌ها در غزه سوءاستفاده کرده است؛ نتایج رای‌گیری، ۱۴ رای موافق و تنها یک رای مخالف؛ این مخالفت، نشان می‌دهد که آمریکا در این مورد تنها ایستاده است؛ اکنون بر عهده مجمع عمومی است که اقدام قاطعی انجام دهد.

پیامد‌های وتوی این قطعنامه به‌ویژه برای فلسطینی‌ها در شهر غزه ویران‌گر است، جایی که رژیم صهیونیستی یک کارزار بی‌سابقه نابودی را آغاز کرده است که صد‌ها هزار نفر از ساکنان را به طرز هولناکی از شهر به مناطق ناامن و نامناسب در جنوب نوار غزه سوق می‌دهد.

یورش رژیم صهیونیستی، محو شهر باستانی، میراث و هویت فلسطینی آن را تسریع می‌کند؛ اینکه این وتو تنها ۲ روز پس از انتشار گزارشی توسط کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل (COI) صورت می‌گیرد که در آن نتیجه‌گیری شده است که مقام‌ها و نیرو‌های صهیونیست در حال ارتکاب نسل‌کشی علیه فلسطینی‌ها در غزه هستند، این اقدام را بیش از پیش محکوم می‌کند.

کالامارد گفت: دولت آمریکا از ادامه حمایت نظامی گسترده از اسرائیل که امکان ارتکاب و ادامه نسل‌کشی را فراهم کرده است، تا حمایت سیاسی و دیپلماتیک بی‌قید و شرط، ازجمله از طریق وتوی اخیر، بی‌توجهی مرگ‌باری به بقای فلسطینی‌ها در غزه نشان داده است.

وی همچنین گفت: تاریخ، آمریکا را به خاطر ایستادن تنها در برابر جامعه بین‌المللی، جسور کردن رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی مداوم خود علیه فلسطینی‌ها در غزه و فرسایش بیشتر یک سیستم حقوقی جهانی شکننده که قرار بود از حقوق بشر محافظت کند، اما هنجار‌ها و مشروعیت خود را به دلیل مصونیت فراگیر و بی‌اعتنایی به قوانین بین‌المللی از دست داده است، نخواهد بخشید.

کالامارد هشدار داد که ادامه حمایت و تسلیح رژیم صهیونیستی در حالی که این کشور به کارزار بی‌وقفه نابودی خود در غزه ادامه می‌دهد، خطر همدستی آمریکا در جنایت‌های جنگی، جنایت‌های علیه بشریت و نسل‌کشی رو به افزایش است.

به گفته وی، همه کشور‌ها باید فشار بسیار بیشتری بر رژیم صهیونیستی ازجمله از طریق ممنوعیت فوری عرضه، فروش یا انتقال مستقیم و غیرمستقیم کلیه تسلیحات و تجهیزات نظارتی و همچنین کلیه روابط تجاری یا سرمایه‌گذاری که به جنایت‌های بین‌المللی رژیم صهیونیستی کمک می‌کند یا مستقیما با آن مرتبط است، وارد کنند.