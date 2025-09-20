به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مجموعه که محصول مرکز پویانمایی صبا است، هر روز ساعت ۱۷:۰۰ روی آنتن می‌رود و تکرار آن روز بعد ساعت ۱۰:۰۰ صبح پخش خواهد شد.

هر قسمت از «چشمان بیدار» ، روایتگر حضور دلاورانه و تاثیرگذار برخی از شهدای رسانه در دوران دفاع مقدس و مدافعان حرم است.

از جمله این شهدای بزرگوار می‌توان به شهید غلامرضا رهبر اشاره کرد که در طول هشت سال دفاع مقدس به فیض شهادت نائل آمد و همچنین شهید محسن خزایی که در حین تهیه گزارش از منطقه عملیاتی حلب به شهادت رسید.

این مجموعه پویانمایی، ادای احترامی است به مقام شامخ شهدای رسانه که با شجاعت و از خودگذشتگی در مسیر اطلاع‌رسانی و روایتگری صادقانه تاریخ ایثار و مقاومت نقش‌آفرینی کردند.