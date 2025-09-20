کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی مهر با نشاط همزمان با سراسر کشور عازم مناطق ۱۴ گانه آموزش و پرورش استان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، صالح یاوری، معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین گفت: بالغ بر ۱۵ هزار قلم تجهیزات ورزشی و بهداشتی مورد نیاز مدارس این استان تهیه شده است که کار توزیع آن امروز انجام خواهد شد.

وی افزود: اعتبار تخصیص‌یافته برای این طرح بالغ بر ۷ میلیارد تومان بوده که ۵ میلیارد آن از اعتبارات اداره کل آموزش و پرورش و ۲ میلیارد تومان نیز از اعتبارات نوسازی مدارس تأمین شده است.

به گفته معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان، برنامه‌ریزی شده است که ۵۰ درصد از مدارس استان تحت پوشش این تجهیزات قرار گیرند و همچنین در ۳۲ مدرسه، کلاس‌های بهداشت آماده‌سازی خواهد شد تا از اول مهر در خدمت دانش‌آموزان باشند.

یاوری تأکید کرد که این تجهیزات برای کل استان تهیه شده و توزیع آن با توجه به تعداد دانش‌آموزان و محرومیت مناطق با اولویت مدارس روستایی و دخترانه انجام خواهد گرفت.