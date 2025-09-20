تاکنون؛
خرید ۱۵۰ تن سیب پا درختی در بروجرد
رئیس اداره تعاون روستایی بروجرد از خرید ۱۵۰ تن سیب پا درختی از کشاورزان این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سعید توتونچی با اشاره به خرید حمایتی محصولات از باغداران و کشاورزانی لرستانی گفت:تاکنون ۱۵۰ تن سیب پادرختی از کشاورزان بروجردی خریداری شده است.
رئیس اداره تعاون روستایی بروجرد افزود:سطح باغ های سیب زیر کشت باغ های استان بیش از چهار هزار و ۹۵۰ هکتار است که بیش از دو هزار و ۸۰۰ هکتار باغ سیب در بروجرد وجود دارد.
وی افزود:تعاون روستایی سیبهای پادرختی را از کشاورزان بهصورت حمایتی خریداری میکند و به استانهای دارای صنایع فراوری فرستاده میشود تا بتوانند محصولات دیگری تولید کنند.
توتونچی بیان کرد:مقداری از این سیبها پادرختی و درجه سه ،درجه یک و دو هستند که بخشی به صورت تازهخوری، بخشی در سردخانه نگهداری خواهد شد و بخشی هم به کشورهای دیگر صادر میشود.
وی افزود: سیبهای درجه ۳ قابلیت فروش بهعنوان سیب تازه خوری و انبار کردن را ندارند و فقط قابل استفاده در صنایع تبدیلی مثل تولید پوره، ترشک و لواشک، سرکه سیب هستند.
رئیس اداره تعاون روستایی بروجرد گفت : کمبود صنایع تبدیلی در این شهرستان، یکی از مشکلات کشاورزان بوده که در صورت برخوردار بودن از صنایع تبدیلی میتوان علاوه بر ایجاد اشتغال، در توسعه اقتصادی منطقه نیز تاثیرگذار است.
شهرستان بروجرد قطب تولید سیب استان است و عمده سیب درجه سه (پادرختی) از شهرستان بروجرد خریداری میشود.