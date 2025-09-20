پخش زنده
پخش سریال «عاشورا» از شبکه تهران و مجموعه میانبرنامه «صفر تا صد» از شبکه مستند سیما روانه پخش می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه تهران سیما از شنبه ۲۹ شهریورماه سریال «عاشورا» به کارگردانی هادی حجازیفر را هر شب ساعت ۱۹ به روی آنتن میبرد.
سریال «عاشورا» ساخته هادی حجازیفر و تهیهکنندگی ابوالفضل صفری، حبیب والینژاد و سجاد نصراللهینسب از شنبه ۲۹ شهریورماه ساعت ۱۹ تقدیم نگاه مخاطبان خواهد شد.
این سریال که به روایت داستانی تاریخی و تاثیرگذار میپردازد، در قالب چند قسمت ساخته شده و روایتگر وقایع مربوط به عاشورا است.
علاقهمندان میتوانند تکرار این برنامه را هر شب ساعت ۲۳ مشاهده کنند.
مجموعه میانبرنامه «صفر تا صد»
این برنامه به روند تولید محصولاتی میپردازد که به طور روزمره با آنها سر و کار داریم.
«صفر تا صد» با نگاهی جذاب و آموزشی، مراحل مختلف تولید را از ابتدا تا انتها برای مخاطبان به تصویر میکشد و به افزایش آگاهی عمومی درباره فرآیندهای تولیدی کمک میکند.