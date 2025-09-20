مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران در استان برای ۶۶۰ نفر فرصت شغلی ایجاد کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ روح‌الله کاویانی گفت: پنج شرکت تعاونی توسعه و عمران با ۳۰ هزار و ۸۴۷ نفرعضو در شهر‌های بجنورد، جاجرم، شیروان، اسفراین و سملقان فعالیت می‌کنند.

وی افزود: شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران برای اجرای طرح‌های عمرانی مانند ساخت و ساز، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود فضا‌های شهری تشکیل می‌شوند و با رویکرد مشارکت در توسعه محلی و منطقه‌ای فعالیت دارند.

کاویانی اضافه کرد: اعضای این تعاونی‌ها می‌توانند از مزایای مشترک بهره‌مند شوند.

مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی با اشاره به نقش اقتصادی تعاونی‌ها گفت: با مشارکت مردم و جمع‌آوری سرمایه‌های خرد، تعاونی‌ها می‌توانند در طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند و اعضا با هزینه کمتر به سوددهی برسند.