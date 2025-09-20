پخش زنده
امروز: -
در نخستین روز هفته (شنبه ۲۹ شهریور)، بیش از یک میلیون و ۲۸۴ هزار تن انواع محصول در تالارهای مختلف بورس کالای ایران عرضه میشود که بیشترین حجم آن متعلق به تالار حراج باز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تالار حراج باز با عرضه بیش از یک میلیون و ۲ هزار تن محصول، در صدر عرضهها قرار دارد. این عرضه شامل یک میلیون تن سنگ آهن کلوخه، یکهزار و ۹۳۶ تن مواد پلیمری و ۶۵۶ تن مواد شیمیایی است.
در تالار صادراتی کیش نیز ۱۰۳ هزار و ۷۵۷ تن محصول عرضه میشود که شامل ۴۹ هزار و ۹۵۷ تن قیر، ۴۰ هزار تن کلینکر، ۱۰ هزار تن لوبکات و ۳ هزار و ۸۰۰ تن سیمان است.
تالار صنعتی با عرضه ۱۴۸ هزار و ۱۱۱ تن فولاد، و تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با عرضه ۱۸ هزار و ۷۹۳ تن شامل مواد شیمیایی، قیر و مواد پلیمری، از دیگر بخشهای فعال امروز هستند.
همچنین تالار فرعی میزبان عرضه ۱۱ هزار و ۵۳۳ تن انواع فولاد، مواد پلیمری و شیمیایی و ضایعات خواهد بود.