مدیر توزیع نیروی برق شهرستان بیرجند از اجرای طرح گسترده جایگزینی چراغهای گازی با چراغهای LED در سطح شهر و روستاهای بیرجند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، محمدعلی مهرشاد با اشاره به مزایای چشمگیر چراغهای LED گفت: چراغهای LED به دلیل مصرف انرژی بسیار پایین، طول عمر بالا، کیفیت نور مناسب و مقاومت در شرایط محیطی سخت، به سرعت در حال جایگزینی چراغهای قدیمی هستند.
وی افزود:در ابتدای سال، بیش از ۵۰۰ دستگاه چراغ گازی در معابر شهری و روستایی بیرجند با چراغهای LED جایگزین شده است.
مدیر توزیع نیروی برق شهرستان بیرجند گفت: این طرح بهصورت مستمر در حال اجراست و در سطح شهر بیرجند، در مجموع ۳۴ هزار و ۳۱۷ دستگاه چراغ گازی با قدرت مصرفی ۳.۵ مگاوات وجود دارد که با تکمیل طرح جایگزینی، تا ۶۰ درصد صرفهجویی در مصرف انرژی چراغهای روشنایی محقق خواهد شد.
مهرشاد توسعه استفاده از چراغهای LED را یکی از گامهای مهم در مسیر مدیریت مصرف انرژی و ارتقای روشنایی معابر دانست و بر استمرار اجرای این طرح در سطح شهرستان تأکید کرد.