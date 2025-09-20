نماینده ولی فقیه در استان در دیدار با خلبانان و کادر پروازی پایگاه هفتم هوانیروز شهید امینی آبیک، رشادت‌های خلبانان امروز را ادامه راه شهدایی، چون کشوری و شیرودی دانست و آنان را مایه عزت و شوکت ملت ایران خواند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حجت الاسلام و المسلمین مظفری با تجلیل از رشادت‌های خلبانان دوران دفاع مقدس، شهیدان کشوری و شیرودی را نمونه‌هایی از دلاورمردانی دانست که جان خود را در راه خدا و مردم فدا کردند.

وی افزود: جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز نشان داد که نیرو‌های نظامی و امنیتی سپاه و ارتش، دلاورانه وظایف ذاتی خود را انجام می‌دهند و مایه عزت و شوکت ملت ایران هستند.

امام جمعه قزوین در ادامه سخنان خود، با اشاره به اهمیت اخلاص به عنوان اکسیری که وجود انسان را به طلا تبدیل می‌کند، مهم‌ترین توصیه بزرگان دین را عمل برای رضای الهی دانست و تأکید کرد: انسان با اخلاص و کار در راه خدا، به ذات اقدس الهی نزدیک و عاقبت‌به‌خیر می‌شود.