رئیس پلیس راه بوکان از توقیف سه دستگاه موتورسیکلت در ارتباط با حرکات مخاطره آمیز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سروان سهراب سیف احمدی گفت: برای ارتقای ایمنی ترافیک و رسیدگی به خواستههای شهروندان، مامورین پلیس راه بوکان با حضور به موقع و میدانی در کنار گذر بوکان (مسیر انگیجه)، ضمن ممانعات از انجام حرکات نمایشی و مخاطره آمیز و تذکر ایمنی به راکبان (که اکثرا نوجوان بودند) ۳ دستگاه موتورسیکلت را توقیف نمودند.
وی با اشاره به اینکه برخورد با موتورسیکلتهای هنجارشکن ادامه دارد افزود: مسیر موصوف در دست احداث بوده و تا پایان عملیات راهسازی و زمان افتتاح و بهره برداری، مسدود بوده و برای عبور و مرور وسایل نقلیه (خودرو و موتورسیکلت) مجاز و ایمن نیست.
سروان سیف احمدی تاکید کرد: داشتن گواهینامه معتبر و بیمه نامه و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برای راکب و استفاده از کلاه ایمنی برای راکب و سرنشین و نصب پلاک بر روی موتورسیکلت الزامی است.