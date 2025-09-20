به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرزاد توکلی گفت: روستا‌های سیکاش، دهگاه، اشکراب، سلش، بیدرون و گالش موشای بخش مرکزی و روستا‌های تاریک دره، تکام، میان مرز، کلاک، ملامحله، چمچال و رزدرود بخش دیلمان این شهرستان با ۵۶۹ خانوار و پوشش جمعیتی بیش از هزار و ۵۶۰ نفر به اینترنت پرسرعت متصل شدند.

مدیرکل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان گفت: برای اجرای این طرح افزون بر ۶۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی همچنین از اجرای ۴ طرح ارتباطی در شهرستان سیاهکل از محل منابع خدمات عمومی اجباری (USO) وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات با ۲۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

فرزاد توکلی افزود: ۲ سایت دکل جدید ارتباطی در روستا‌های برپشت سر، چهل گاچه و گیل بام از اپراتور همراه اول و همچنین ۲ سایت دکل ارتباطی در روستا‌های صالح کوه و علی وا از اپراتور ایرانسل در شهرستان سیاهکل به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهند شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان با اشاره به اهمیت خدمت رسانی به روستا‌های کمتر برخوردار این شهرستان افزود: با اجرای این طرح‌ها بیش از ۱۱۱ خانوار با پوشش جمعیتی ۳۱۰ نفر از اینترنت پرسرعت بهره‌مند خواهند شد.