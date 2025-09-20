۵۵ هزار تن انواع کودهای کشاورزی یارانهای دولتی، امسال در ۲۲ شهرستان استان مازندران توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون مقدار ۵۵ هزار تن انواع کودهای کشاورزی شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه سازمان جهاد کشاورزی به ۲۲ شهرستان مازندران ارسال شد.
رضا افراسیابی افزود: این مقدار کود توسط ۲۸۸ کارگزاری توزیع تعاونی و خصوصی فعال تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با صدورحواله الکترونیک در بین کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی با هدف ارتقاء تولید محصولات زراعی و باغی توزیع شد.