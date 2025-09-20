در بحبوحه افزایش تنش‌ها در دریای کارائیب، وزیر دفاع ونزوئلا ضمن هشدار نسبت به استقرار نظامی آمریکا نزدیک آب‌های سرزمینی این کشور، واشنگتن را به راه اندختن یک «جنگ اعلام‌نشده» با استفاده از زور و فناوری‌های پیشرفته متهم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، همزمان با درخواست رسمی ونزوئلا از شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری اقدامات نظامی آمریکا، ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع این کشور، هشدار داد که ایالات متحده یک «جنگ اعلام‌ نشده» را علیه کاراکاس آغاز کرده است.

این اظهارات در حالی بیان شد که ونزوئلا رزمایش نظامی گسترده‌ای با نام "کارائیب مستقل" برگزار می‌کرد. پادرینو لوپز با اشاره به استقرار نیرو‌های آمریکایی در مجاورت مرز‌های آبی ونزوئلا و حمله اخیر به سه قایق غیرنظامی، قانون حاکم بر عملکرد آمریکا را "اعمال قدرت" خواند و از سایر کشور‌ها خواست نسبت به این وضعیت هوشیار باشند.

وزیر دفاع ونزوئلا تأکید کرد که رویارویی با تهدیدات آمریکا یک "مبارزه ملی" است و صرفاً به نیرو‌های نظامی محدود نمی‌شود. او از مردم خواست هوشیاری خود را حفظ کنند و افزود: "وضعیت کنونی ونزوئلا باید درسی برای دیگر کشور‌های جهان جهت مقابله با زورگویی باشد. "

پادرینو لوپز همچنین اعلام کرد که رزمایش "کارائیب مستقل" با مشارکت بیش از ۲۵۰۰ نیروی نظامی در جزیره "لا اورچیلا" با موفقیت به پایان رسیده و نیرو‌های مسلح ملی بولیواری برای هرگونه اقدام مؤثری در برابر تهدیدات کاملاً آماده و آموزش‌دیده هستند.

این تحولات به دنبال آن صورت می‌گیرد که نمایندگی ونزوئلا در سازمان ملل، اقدامات نظامی آمریکا در کارائیب را نقض آشکار منشور سازمان ملل و تهدیدی برای صلح و امنیت نیمکره غربی خوانده و خواستار محکومیت سیاست‌های مبتنی بر زور واشنگتن شده بود.