رئیس کل دادگستری استان مرکزی: فردی که مرتکب سرقت مقرون به آزار و اسیدپاشی در شهر اراک شده بود در مجموع به ۴۰ سال تحمل حبس، قصاص، شلاق، پرداخت دیه و رد مال محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجت الاسلام و المسلمین سعید جزائی با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با مرتکبین جرائم خشن و برهم زنندگان امنیت اجتماعی به خصوص سارقین خشن و به عنف گفت: سارق اسدپاش تحت عنوان مأمور اداره آب وارد منزل شاکیه شده و با توسل به زور، ضرب و جرح و اسید پاشی اقدام به سرقت طلاجات وی (۹ حلقه النگو) کرده بود.

او افزود: بعد از وصول گزارش این حادثه بلافاصله پرونده‌ای در این خصوص در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اراک تشکیل و با دستور فوری بازپرس پرونده، تلاش برای دستگیری سارق مذکور شروع شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: با انجام تحقیقات اولیه و صدور دستورات قضایی و با انجام اقدامات فنی و پایش تصویری موفق به شناسایی هویت و محل اختفاء سارق شده و طی یک عملیات منسجم و هماهنگ در یکی از شهر‌های مرزی قبل از خروج از کشور دستگیر شد.

حجت الاسلام و المسلمین جزائی با اشاره به اینکه متهم بعد از تفهیم اتهام و اعتراف به بزه‌های ارتکابی خود با قرار بازداشت راهی زندان شد، افزود: بعد از صدور کیفرخواست و انجام فرایند دادرسی، دادگاه کیفریِ یک استان مرکزی در مجموع به ۴۰ سال حبس (۳۰ سال حبس درجه یک بابت جرم اسید پاشی به همراه ۱۰ سال حبس بابت سرقت مقرون به آزار)، ۷۴ ضربه شلاق بابت سرقت، و از بابت جنبه خصوصی جرم به قصاص، دیه و رد مال محکوم و اشد مجازات در مورد وی اجرا خواهد شد.

او در پایان با اشاره به دستورات و تأکیدات ابلاغی رئیس قوه قضائیه در خصوص سرعت و برخورد سخت و قاطع با جرم سرقت بالاخص سرقت مسلحانه و مقرون به آزار تأکید کرد: دستگاه قضایی استان مرکزی با استفاده از تمهیدات قانونی در مقابله با جرائم علیه امنیت و آسایش مردم و اجرای مجازات این نوع مرتکبین اهتمام خاصی دارد.