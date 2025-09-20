پخش زنده
رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش گفت: قابلیتهای سامانههای پدافندی ارتقاء داده شده است که قطعاً این امر موجب غافلگیری هر متجاوزی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ امیر سرتیپ «احمدرضا پوردستان» رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران، درباره ارتقای سامانههای پدافندی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه، نهتنها با رژیم صهیونیستی، بلکه با همه ظرفیتهای نظامی پیمان ناتو جنگید؛ به این معنا که رژیم صهیونیستی با یک پشتوانه عظیم نظامی آمریکایی-غربی پا به میدان جنگ با ایران اسلامی گذاشت.
امیر پوردستان ادامه داد: ائتلاف آمریکایی-عبری-غربی با زیر پا گذاشتن همه موازین انسانی، اخلاقی و بیتوجهی به معاهدات بینالمللی، تهاجمی گسترده را علیه ایران آغاز کردند.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش افزود: طبیعتاً در عملیاتهایی که تمرکز آن بر تهاجم هوایی باشد، اولین خاکریزی که در مقابل طرف مهاجم قرار دارد، سامانههای پدافند هوایی است و دشمنان با توسل به فناوریهای بالایی که در اختیار دارند، تلاش میکنند که با تخریب و یا با بهکارگیری حملات سایبری و جنگ الکترونیک، این مانع را از پیش روی خود بردارند که در جنگ اخیر، دشمن در این زمینه اقداماتی را انجام داد.
وی عنوان کرد: عمده سامانههای پدافندی نیروهای مسلح ما بومی هستند و دانش طراحی، ساخت و نگهداری آنها توسط جوانان مبتکر و اندیشمند ایرانی انجام میشود؛ به همین خاطر و بلافاصله بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه، تلاشهای علمی، فنی و صنعتی لازم برای احیاء، بازسازی و «حاضر به کاری» سامانهها شروع شد که بحمدالله گامهای بلند و زیادی در این مسیر برداشته شده است؛ ضمن اینکه با توجه به تجارب جنگ، برخی قابلیتهای این سامانهها هم ارتقاء هم داده شده که در جنگ احتمالی آتی قطعاً موجب غافلگیری متجاوزین خواهد شد.
امیر پوردستان همچنین درباره بهرهبرداری از تجارب دفاع مقدس ۱۲ روزه در مرکز تحقیقات راهبردی ارتش گفت: یکی از وظایف اصلی مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی، رصد مداوم محیط داخلی و منطقهای و پیشبینی وقایع و جلوگیری از غافلگیری راهبردی است. علاوه بر این، تحلیل و بررسی نبردها و استخراج تجارب و درسآموختهها از دیگر مأموریتهای این مراکز است.
وی یادآور شد: در رابطه با دفاع مقدس ۱۲ روزه، تاکنون پژوهشهای علمی و نشستهای تخصصی زیادی برگزار شده و ماحصل این تلاشهای علمی، درسآموختههای تلخ و شیرین فراوانی است که تبیین و تدوین شده و برای بهرهبرداری در اختیار تصمیمسازان و تصمیمگیران قرار گرفته است.
منبع: خبرگزاری دفاع مقدس