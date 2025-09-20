پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به آغاز برداشت انار از باغهای استان پیش بینی کرد امسال حدود ۲۳ هزار تن محصول برداشت و روانه بازار شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی با اشاره به آغاز برداشت انار از باغهای استان گفت: خوزستان با دارا بودن بیش از ۲ هزار هکتار باغ انار در سطح ۱۳ شهرستان، امسال برآورد میشود حدود ۲۳ هزار تن انار تولید و روانه بازار خواهد کرد.
وی اظهار کرد: شهرستان باغملک با ۶۰۰ هکتار بیشترین سطح باغات را به خود اختصاص داده و پس از آن شهرستانهای دزپارت، ایذه، اندیمشک و اندیکا در رتبههای بعدی قرار دارند.
سلطانی کاظمی افزود: برداشت انار خوزستان از دهه دوم شهریورماه آغاز میشود و تا دهه اول آذرماه ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان میگوید: برآورد میشود در سال جاری ۲۳ هزار تن انار از انارستانهای استان برداشت و روانه بازارهای محلی، استانی و کشوری شود و بخشی از این محصول به صنایع فرآوری محلی اختصاص خواهد یافت.
وی در ادامه با اشاره به چالشهای موجود در تولید انار استان، اظهار داشت: فرسودگی و قدمت برخی باغات، غیراقتصادی بودن برخی ارقام و محدودیت منابع آبی از جمله مشکلات پیشروی تولیدکنندگان انار در خوزستان به شمار میرود.
سلطانی کاظمی تصریح کرد: این سازمان در راستای حمایت از بهرهبرداران اقدامات موثری در زمینه نوسازی و بهسازی باغات، تأمین نهادههای مورد نیاز و ترویج شیوههای نوین آبیاری انجام داده است.
وی بیان داشت: توسعه سیستمهای آبیاری مدرن و استفاده از سایبان در باغات از جمله طرحهایی است که به ارتقای بهرهوری آب و بهبود کمی و کیفی محصول کمک خواهد کرد.