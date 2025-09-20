به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم «زیبا صدایم کن» به کارگردانی رسول صدرعاملی و تهیه‌کنندگی سید مازیار هاشمی، در نخستین نمایش بین‌المللی در بخش «آنیموس: سینما و ارزش‌ها» در چهل و یکمین جشنواره فیلم ورشو به روی پرده می‌رود.

این جشنواره که یکی از رویدادهای رقابتی غیر موضوعی و به اصطلاح قدیم، رده الف، در تقویم فیاپف محسوب می‌شود، از تاریخ ۱۸ تا ۲۷ مهر ماه سال جاری در کشور لهستان برگزار خواهد شد.

فیلم «زیبا صدایم کن» که در جشنواره فیلم فجر جایزه بهترین فیلم را از آن خود کرده بود، با نگاهی آزاد به رمانی به همین نام، به قلم فرهاد حسن زاده، ساخته شده و در شکل فیلمی شهری، موضوع شکاف بین نسل‌هایی را که گویی هیچ تصوری از یکدیگر ندارند، به تصویر می کشد – شکافی که شاید تنها با گفتگو، تاب آوری و درک متقابل از میان برود. بهره گیری از شهر تهران در مقام یکی از شخصیت‌های پیش برنده، تلاقی نگاه واقعگرایانه و خیال شاعرانه و همچنین تاکید بر نگاه واقع بینانه به زنان مستقل نسل آینده از ویژگی‌های اثر جدید رسول صدرعاملی محسوب می‌شود.