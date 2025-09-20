پخش زنده
امروز: -
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، صبح امروز شنبه (۲۹ شهریور) از کارخانه نوآوری و طرح توسعهای این مجموعه بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین افشین معاون رئیسجمهور در این بازدید که استاندار کرمان، معاون اقتصادی استاندار، حسنپور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی وی را همراهی کردند ، درخواست کارخانه نوآوری کرمان را برای دریافت تسهیلات به منظور طرح توسعه و سرمایهگذاری بررسی و فضا و امکانات فراهم شده در این مجموعه را مطلوب ارزیابی کرد.
سفر معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور به استان کرمان از شامگاه ۲۸ شهریور با هدف حمایت از شرکتهای دانشبنیان، تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و توسعه همکاریهای فناورانه میان بخشهای دولتی و خصوصی آغاز شده است.
افتتاح خط تولید دستگاه لاینرهندلر آسیابهای معدنی، حضور در جلسات ستاد اقتصاد دانشبنیان، نشست با نخبگان استان و برگزاری نشست هماندیشی با صنایع بزرگ استان از دیگر برنامههای پیشبینیشده در جریان سفر معاون رئیسجمهور به کرمان است.